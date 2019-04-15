Akif İnan Voleybol Turnuvası başladı

Okullarda ve kurumlarda görev yapan 218 kişinin katıldığı 29 takımlı turnuva Vali Galip Demirel Ortaokulunda start aldı. 3 Mayıs tarihine kadar sürecek turnuvada dereceye giren takıma kupa ve plaket ödülü takdim edilecek. Turnuvanın açılışında bir konuşma yapa Eğitim-Bir-Sen Bir Nolu Şube Başkanı Hüseyin Söylemez, “Bu maçların inşallah dostluğa vesile olacağını umuyorum. Bayan arkadaşlarımızın da burada görev olması işi renklendireceğini ve nezaket kurallarında biraz daha ciddi olmaları bizim için turnuva için büyük bir katkı sunacak. 29 takım 218 katılımcı bu turnuvaya katıldı. Bugün ilk maçımızın startını vereceğiz. 3 Mayıs günü finalle bunu taçlandırıp yenilen takımlarımızın dahil sevildiği ve dostluğun kazandığı bir çok husumeti olan insanların burada barıştığı ve birbirini tanımayan arkadaşların tanışıp dostlukların devam ettiği bir turnuva olacağının kanaatindeyim. Ben hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.