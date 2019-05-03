Akın, Küçükbaş Hayvancılık Şurasına katıldı

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, Antalya'da düzenlenen Küçükbaş Hayvancılık Şurasına katıldı.

4 yıl içerisinde küçükbaş hayvan sayısının 100 milyona çıkarılması projesi bağlamında 28 Nisan - 2 Mayıs tarihleri arasında yapılan şuraya çok sayıda bürokrat katıldı.

Konuyla ilgili konuşan İhsan Akın toplantıda önemli konuların görüşüldüğünü ifade ederek, “Toplantımızda Küçükbaş Hayvancılığın desteklenmesi gerekliliği üzerinde durulurken, özellikle belediyelerin idareci ve yerel yöneticilerin kırsala ve yayla hayvancılığını daha fazla desteklemeleri gerektiği, mera ve Yayla yasaklarının kaldırılması, meraların korunması ve mera ıslah projesi çalışmalarının, amacına hizmet edilmesi noktasında yapılması, yıllardır Çoban sıkıntısı çekilmesinden dolayı, ilk etapta en az beş bin adet Afgan çoban istihdam edilmesi için, yasal çalışma yapılması, yıllardır konuşulan ama bir türlü çözüm üretilemeyen Mera komisyonunda Birliklerin de bir temsilcisi olması çalışmasının bir an önce yapılması, o Hazine arazileriyle ilgili çalışmaların yapılması, işgal, atıl durumdaki ve amacı dışı kullanılmamaları için bir an önce tarım arazisine dönüştürülerek, yem bitkileri ve tahıl ürünleri ekimleri yapılarak, ekonomiye kazandırılması konuları ele alındı. Toplantı bitiminde masaya yatırılan konular teknik personeller tarafından taslak halinde getirildi, soru cevapta konular görüşülerek ilgililere iletildi. Bu ve benzer konularda olumlu çalışmaların yapılacağını düşünüyoruz” diye konuştu.