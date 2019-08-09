Akın'dan besicilere sahte para uyarısı

Burada konuşan Akın, “Yetiştiricilerimiz bugün burada emeğinin karşılığını almaya çalışıyrlar. Yetiştiricilerimize hayırlı kazançlar diliyorum. Biz her kurbanda üreticilerimizin emeklerinin zayi olmaması için her gittiğimiz yerlerde uyarıyoruz. Sahte para ve çek konusunda yetiştiricilerimizin dikkatli olması gerektiğini uyarıyoruz. Ayrıca kurbanları borca satmasınlar. Kurban kesecek insanlar da alacakları hayvanların kurban şartlarını taşımasına dikkat etsinler. Hayvanların sağlıklı olduğundan emin olsunlar. Alıcılar da satıcılar da bayram öncesi dikkat etmeli. Küpeli, sağlıklı olması, hastalıklı olmaması noktasında hem satıcıyı hem alıcıyı buradan uyarmış olalım. En önemlisi kurban keseceklerin ihtiyaç sahiplerine bekleterek değil de erken bir şekilde bizzat ulaştırması gerekiyor. Kurban kesecekler, ihtiyaç sahiplerine kurbanı bizzat ulaştırmalı. Kurbanları dolaplarda bekletmek yerine, ihtiyaç sahiplerine ulaştıralım. Kurban bağışında bulunacakların ise devletin önemli kurumları var, buralara bağışta bulunabilirler” ifadelerini kullandı.

Kurbanlık fiyatlarından da bahseden Akın, “Fiyat anlamında zaten biliyorsunuz küçükbaş hayvan fiyatları geçen yıl ile aynı. Canlı ağırlık kilogram fiyatı 20-22 lira arasında. Kurbanlık fiyatları ortalama 800 ile bin 600 lira arasında” diye konuştu.