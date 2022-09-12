Akrabalar arasında silahlı kavga: 1 yaralı

Malatya'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, 10.15 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Halfettin Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, akraba oldukları ileri sürülen S.G.(28) ile M.B. arasında Mektep sokak içerisinde başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada M.B. tarafından açılan ateş sonucu sol bacağına isabet alan S.G. yaralanırken, olayın şüphelisi kaçarak bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, bölgede inceleme yapan ekipler bir adet boş kovan buldu. Şüpheli şahsın yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.