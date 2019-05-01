Akülü arabası çalınan emekli polis memuruna Gürkan'dan yardım eli

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan geçtiğimiz günlerde akülü arabası çalınan malulen emekli polis memuru İbrahim Gültekin'e akülü araba hediye etti.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya'da yaşayan 44 yaşındaki malulen emekli Polis memuru İbrahim Gültekin ve ailesini ziyaret etti. Gürkan ziyarette polis memuru İbrahim Gültekin'e akülü araba hediye edildi. Ziyarette konuşan Gürkan, “Emekli Polis memurumuzun bu durumunu arkadaşlarımız bizlere ilettiler. 1999 yılında kaza geçiren kardeşimizin aracı çalındı demek istemiyorum buradan alınıp götürülmüş, artık bunu duyunca ilgili arkadaşlarımıza bir akülü araç temin edilmesi ve arkadaşımıza verilmesi noktasında talimat verdim. Gazi polisimiz de bu arada bizi çaya davet etti. Biz de davetlerine icabet ettik. Bu kardeşlerimizin engelli araçlarını almak doğru bir şey değildir. Toplumsal değerlerimizi yetirmememiz gerekir. Toplumumuzda yaşayan herkes bir engelli adayıdır. Biz şehirlerimizi engelsiz yapma noktasında ve engellilerimizin hayatlarını kolaylaştırma noktasında yerel yönetimler olarak üzerimize düşen görevi yerine getirmemiz gerektiğini biliyoruz. Bu anlamda belediye olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Geçtiğimiz dönemdeki süre içerisinde; Bölgenin En Büyük Engelsiz Yaşam Merkezini yaptık. Rehabilitasyon merkezini yaptık. Spor Merkezi yaptık. Şu anda da Büyükşehir Engelliler Yaşam Merkezimizin inşaatı devam ediyor. Fizik tedavi noktasında, eğitim noktasında çalışmalar yürütüyoruz. İnşallah bu kardeşlerimiz akülü araçlarıyla o eğitim merkezlerimize gelecek, resim, müzik ve sanatsal anlamda seramik, tezhip gibi çalışmalar yapacaklar. Engelli kardeşlerimizin huzurlu bir ortamda güzel iş yapmaları noktasında önemli olacağını düşünüyorum. Çalışmalarımız yerel yönetimler olarak devam ediyor. Bizim manifestomuzun bir maddesi de, Engelsiz ve akıllı şehirler oluşturmaktır. Bizler de şehrimizde bu hassasiyeti gösterip, devam edeceğiz” dedi.

Emekli Polis Memuru İbrahim Gültekin ve ailesi; kendilerine yardım elini uzatan Başkan Gürkan'a ve Büyükşehir Belediyesine bu anlamlı ve güzel davranışlarından dolayı teşekkür ederek, böylesine üzücü bir hadisenin tekrar yaşanmaması temennisinde bulundu.