Alacak verecek meselesinde otoparkta kurşunlar havada uçuştu: 1 yaralı

Malatya'da bir otoparkta alacak verecek meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan kurşunların havada uçuştuğu silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, gece yarısı Battalgazi ilçesine bağlı Nuriye Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, İnci sokak içerisinde bulunan bir otoparka gelen M.D., U.D. ile E.T. ve E.B. arasında alacak verecek meselesi nedeniyle başlayan tartışma kavgaya dönerken, taraflar karşılıklı bir birlerine silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu M.D. yaralanırken, park halindeki iki araçta isabet aldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği olayda yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bölgede inceleme yapan ekipler 1 adet silah ile 10' dan fazla boş kovan bulurken, olay sonra kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.