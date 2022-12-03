Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 6'lı masa için Cumhurbaşkanı adayının belirlemesinin zamanı olmadığını belirterek, "Özellikle ortak politikalar metni bitmeden cumhurbaşkanı adayının belirlenmesini de sakıncalı buluyoruz” dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, parti il binasında basın açıklamasında bulunduktan sonra Soykan Parkı'nda vatandaşlarla bir araya geldi. 6'lı masa olarak hazırladıkları parlamenter anayasa metni bitmeden cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinin sakıncalı olacağını belirten Babacan, “6'lı masa öncelikle parlamenter anayasa metnini bitirip ortaya koyacak. Özellikle ortak politikalar metni bitmeden cumhurbaşkanı adayının belirlenmesini de sakıncalı buluyoruz. Çünkü partilerin, sağlık, eğitim, ekonomi, dış politika ile ilgili politikaları ortaklaşmadan önce aday belirlendiğinde, büyük bir sıkıntımız olacak. Adaya soracaklar dış politikada, ekonomide sen ne yapacaksın, diyecekler. Aday kendi düşüncelerimi yoksa ben bilmem 6 partiye sormam lazım, diyecek bize sorup sonra mı cevap verecek. Şuanda cumhurbaşkanı adayı belirlemenin zamanı değil. Biz ısrarla diyoruz ki bunun bir sıralaması var. Bunları çalışmamız lazım. Çalışmayı bitirmemiz lazım. Çalışma bittikten sonra ortak adayımız ve 6 partinin aynı dilden konuşuyor olması lazım. Çünkü cumhurbaşkanının ülkeyi nasıl yöneteceği, ne yapacağı, karar alırken, karar mekanizmalarının nasıl çalışacağı çok önemli bir konu bu konularda mutabakat sağlamazsak işe ittifak diye başlarız sonuçta ihtilafla bitirebiliriz” ifadelerini kullandı.