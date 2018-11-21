Ali Bakan seçim çalışmalarını Ankara'da sürdürüyor

Malatya Büyükşehir Belediye başkan aday adayı Ali Bakan seçim çalışmalarına Ankara'da devam ediyor.

kentte bir dizi temaslarda bulunan Bakan, yaptığı açıklamada, AK Partiyle geçmişten gelen bir gönül bağı olduğunu söyleyerek "AK Parti kurulduğu zaman ben bir başka Parti'nin başkanıydım ama ben bıraktım. Niye Cumhurbaşkanımızı eskiden beri seviyorum ve olmasını istiyordum. Dolayısıyla AK Parti ile bir gönül bağım var" şeklinde konuştu. Yerel seçimlerin çok önemli olduğunu ifade eden Bakan, "Türkiye'de sol iktidarı kaybetti ve yaklaşık 30 yıldan fazladır ülkeyi AK Parti yönetiyor. Partideki başarısızlık nedeniyle toplumun gözünde imaj kaybolmuştur. Şimdi bu nedenden dolayı 24 Haziran'da alınan seçim neticeleri Genel Merkezin çok ciddi olarak yani üzerinde durduğu konu olarak değerlendiriliyor. Dolayısıyla da 24 Haziran'da yapılan seçimde hadisenin sosyolojik boyutu, siyasi boyutu, bütün boyutlarıyla ele alınırsa bir yenilenmenin olması çok açık ve net olarak göze çarpıyor. Şu anda kimse sorarsanız bir yenilenmenin, yaşanması gerektiğini söyler. Zaten kendinizi yenilemezseniz dolayısıyla siz çağın gerisinde kalırsınız. Bu yenilenme isteği şu anda görev yapan kardeşlerimiz, belediye başkanlarımız ve geçmişte yapanlar başarısız oldukları oldukları sebeple değil, toplumun bir talebidir. Halk yeni yüzler gelsin, yeni projeler ortaya çıksın, yeni anlayışlar gelsin istiyor" diye konuştu.