Ali Ekinci'den adalet vurgusu

Tellal Pazarında konuşan Ekinci, “Sarıcıoğlu mahallesinin kalbi olan ve halk arasında ‘Bit Pazarı' diye adlandırılan alanın hali maalesef içler acısı. Değerli hemşehrilerim 2014 yılında yine buraya gelmiştik. Bu esnafımızı gezerken yine aynı şekilde kamera ile tespitler yapmıştık. Malatya'nın tam kalbinde merkezi yerde bulunan bu yerin görüntüleri ne kadar üzücü ne kadar can alıcı. Bunu 5 yıl önce de söyledim. Ben 5 yıl önce söylediğim de mevcut belediye başkanı bu millete söz vermişti. ‘İlk işim burayı temizlemek' diye. Hani nerede temizlik? Seçim zamanı hatırlayıp seçimden sonra unutulan bu esnafımıza inşallah yardım edeceğiz. Birileri gibi burayı unutmayacağız” dedi.

Daha sonra Sarıcıoğlu mahallesinde bulunan esnafları ziyaretinde konuşan Ali Ekinci, “Bir belediye eşit olmalıdır, adil olmalıdır. Bizim dönemimizde Battalgazi Belediyesi 'Eşitlik' ilkesini şiar edinecektir. Her Malatyalı hukuk ve idare karşısında eşittir. Kimse, ırk, din, dil, cinsiyet, etnik köken, farklı düşünce ve kanaatlerinden dolayı herhangi bir ayrıma tabii tutulmayacaktır. Eşitlik Belediyeciliği ile beraber Liyakatli Belediyecilik çok önemlidir. Belediyeler akrabaların, yakınların veya torpilli insanların toplandığı kurumlar değildir. Belediyeler gerçek manada hizmet kurumlarıdır. Belediyeler proje üretir ve bu projeleri hayata geçirir. Peki, bu projeler, liyakatten uzak insanların yapacağı işler midir, O yüzden İnşallah 31 Mart akşamı milletimiz bizi başkanlık makamına layık görürse, önce torpili bitireceğiz. Torpil kanser gibidir, her tarafa yayılır. Liyakatli Belediyecilik aynı ‘eşitlik' gibi bizim şiarımız olacaktır” şeklinde konuştu.

Şu anda Malatya'yı yönetenler milletimizle dalga geçiyor diye ifade eden Ekinci, “Malatya'da ne kadar akrabası varsa üst makamlara atayan ve dört dönemdir milletvekilliği yapan hanımefendi çıkmış ‘31 Mart seçimleri birileri için koltuk davası, bizim için vatan, bayrak, ezan davasıdır' demiş. Allah'tan kork, bari sen ‘vatan, ezan' deme. Bizler koltuk için seçime giriyoruz, bu hanımefendi 15 yıldır vatan için seçime giriyormuş! Milletimizle dalga geçiyorlar. Artık herkes bunların gerçek yüzünü görmüştür” diye konuştu.