Ali Kazgan muhtarlarla bir araya geldi

Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, Akçadağ'da bulunan Mahalle Muhtarları ile bir araya geldi.

31 Mart Yerel seçimleri sonrasında Akçadağ Belediye Başkanı olarak tekrardan Başkanlığa seçilen ve Mazbatasını alan Belediye Başkanı Ali Kazgan, yerel seçimler sonrasında muhtarlık seçimlerini kazanan 77 Mahalle Muhtarıyla Akçadağ Muhtarlar Derneği ile birlikte Başpınar Sosyal Tesislerinde düzenlenen programda bir araya geldi.

Yapılan toplantıda açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Ali Kazgan, seçim döneminin geride kaldığını ve artık normalleşmeye dönülmesi gerektiğini ifade ederek, “ Sizlerle birlikte ilk toplantımızı gerçekleştiriyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de birlikte birçok toplantı yapmaya çalışacağız. Konuşmamın öncesinde hepimizin iftihar duyduğu 8. Cumhurbaşkanımız hemşerimiz Turgut Özal'ın ve bir dönem Malatya Milletvekilliği yapmış ve Malatya Belediye Başkanlığı'nı yapmış olan Hamin Fendoğlu'nun ölüm yıl dönümü. Ben her iki hemşerimize Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Değerli Muhtarlarımız bildiğiniz gibi bir seçimi geride bıraktık. Artık bundan sonra normalleşmeye dönmemiz gerekiyor. Derler ki yerel yönetimlerin en önemli tanımı halka en yakın idare. Burada halka en yakın idare en yakın yerel yönetim belediye değil, köy ya da mahalle muhtarları yani sizsiniz. Bu yarışta gerçekten hak ederek gelen muhtarlarımız çünkü hiçbir yere yaslanmıyorlar, kendi emekleriyle geliyorlar, kendi gayretleriyle geliyorlar” dedi.

Akçadağ'ın Malatya'da önemli bir nüfus gücüne sahip olduğunu belirten Kazgan, “Şunu belirtmek istiyorum, sizlerin başarısı belediyelere bağlı. Belediyenin gücü varsa sizde başarılı olacaksınız. Biz geçirdiğimiz süreçte Akçadağ Belediyesini bir hayli toparladık fakat ne kadar toparlarsak toparlayalım bizim gibi belediyelerin gücü sınırlı. Nüfusa göre pay geliyor. Nüfusa göre pay gelirken nüfusumuz az olduğu için gücümüzde sınırlı oluyor. Bizim Malatya merkezde önemli bir nüfus potansiyelimiz var. Bu nüfus potansiyelini mahalle muhtarları, muhtar adayları aldılar bu sene 9 bin nüfusu ilçeye taşıdılar. Ben borcumuzu minimum seviyeye düşürdüğüm zaman ayda 250 bin lira ayıran bir belediye olmuştum ama 9 bin nüfusla beraber ayda 350 bin lira daha artıran bilen yani 600 bin liraya çıkan bir belediyeye döndük. Sizlere faydalı olabilmemiz için bu nüfusu tutmamız lazım. Bu seçimde biz Akçadağ olarak bütün Malatya'ya bütün Türkiye'ye bir şey gösterdik. Muhtarlarla beraber muhtarların gücünü gösterdik. Ben muhtarların desteğiyle seçildim bir partim olmadı. Demek ki muhtarlar önemli bir güçmüş. Aslında bu başarıda hepinizin bir nasibi var payı olduğu gibi. Umuyorum, diliyorum ve bekliyorum ki muhtarlarımızla bu birlik beraberliği bundan sonrada sürdürürüz. Bu güçle önümüze çıkacak engelleri aşar en güzel başarıları yakalarız diye düşünüyorum. Bir kez daha göreve devam eden ve göreve yeni seçilen muhtar arkadaşlarımıza başarılar diliyorum” şeklinde konmuştu.

Programa katılan Akçadağ Muhtarlar Derneği Başkanı ve Fatih Mahalle Muhtarı Eyüp Gönültaş ise yaptığı açıklamada, "Akçadağ Muhtarlar Derneğimizi geçtiğimiz dönem 2014 yılında muhtarlığa seçildikten sonra diğer muhtar arkadaşlarımız ile birlikte kurduk. Bundan önceki dönemde olduğu gibi bundan sonraki dönemde de Muhtarlarımızın mahallelerinin sorunlarını, Akçadağımızın sorunlarını hatta gerekirse Malatyamızın sorunlarını bir arada konuşup çözüm arayan ve bu çözümleri de gerekli yetkili mercilere ulaştırmaya çalıştık ve bundan sonrada çalışacağız. Bugün yaptığımız toplantımız bir tanışma toplantısı. Yeni seçilen muhtarlarımızla birlikte görevine halen devam eden muhtarlarımız ve değerli başkanımızı bir araya getirerek ilk toplantımızı tanışma olarak gerçekleştirdik. Ben bir kez daha Sayın Belediye Başkanımız Ali Kazgan'a önümüzdeki dönemde başarılar diliyorum. Aynı şekilde Muhtarlarımıza da önümüzdeki dönemde başarılar diliyorum" dedi.

Programa Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunmak için ilçeye gelen Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu ile Akçadağ'ın tek kadın muhtarı Gülistan Kalı da katıldı. Başkan Cömertoğlu, yaptığı kısa konuşmasında göreve seçilen mahalle muhtarlarına hayırlı görevler temennisinde bulundu.