Ali Ravcı başarılarının sırrını açıkladı

Yeni Malatyaspor'un Sportif Direktörü Ali Ravcı, "Bu ülkenin en üst ligindeyiz ve bu kısa bir sürede oluşmuş bir başarı. Ama önemli olan buraya gelmek değildir, burada tutunabilmektir” dedi.

Sarı-kırmızılı takımın Sportif Direktörü Ali Ravcı, son yıllarda kulübün elde ettiği başarılar ve takımdaki son durumla ilgili kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Zirveye çıkmanın zor olduğunu ama orada kalmanın daha da zor olduğunu belirten Ravcı, “Bunu bildiğim için 4 elle işimize sarılıyoruz. Bu ülkenin en üst ligindeyiz ve bu kısa bir sürede oluşmuş bir başarı. Ama önemli olan buraya gelmek değildir, burada tutunabilmektir” dedi.

“Tesisleşme ve altyapıda da önemli adımlar attık”

Ravcı sadece sportif anlamda değil, tesisleşme ve altyapı anlamında da önemli adımlar attıklarını belirterek sözlerine şöyle devam ett:

“Eski tesisimiz yetersiz olduğu için yukarıdaki yarım kalan tesis tamamlanarak kulübün kullanımına sunuldu. Buranın çok eksiği vardı ama Allah'a şükür bugün çok güzel bir mekan ortaya çıktı. Keza antrenman sahalarımız yine aynı şekilde. Şuanda hocalarımız ve oyuncularımızın gayet memnun olarak çalıştığı bir durumda. Altyapı için ise eski tesislerimiz tekrar bir elden geçirildi ve kullanımlarına sunuldu. Altyapının bir tesise sahip olması durumu aslında Malatya futbol tarihinde bir ilktir. Bu sayede başka şehirlerden de yetenekli oyuncuları alıp, barınmaları ve ihtiyaçları gideriliyor. Yine altyapımızın kullandığı sahanın zemini değiştirildi. Yani baktığınızda sayılabilecek bir çok kalem var. Bunları üst üste koyduğunuzda ortaya güzel bir tablo çıkıyor. İşte bunları yapmazsanız, dışarıdan talip olduğunuz futbolcuları buraya getirirken sıkıntılar yaşarsınız. Ben bu anlamda başta başkanımız Sayın Adil Gevrek olmak üzere yönetimimize teşekkür ediyorum. Yine geçmiş dönemde de yöneticilik yapmış ve kulübe emek harcamış tüm başkan ve yöneticilerimize de teşekkür ediyorum.”

“Eleştiriliyorsak, konuşuluyorsak bu bizim çalıştığımızın bir göstergesidir”

Eleştiri olayının futbolun değişmez bir parçasını olduğunu ve bu duruma kendilerinin de anlayış çerçevesinde yaklaştıklarını ifade eden Ravcı, “Milyonların gözü önünde bir iş yapıyorsanız eleştiri de olacaktır. Hatta olumlu eleştirilerin bazıları bizlere ışık tutuyor. Bizde insanız nihayetinde, etten, kemikten, sinirden yaratılmışız. Bizler de zaman zaman hata yapıyoruz. Ama işte öbür türlü eleştireler biraz moral bozuyor. Tabi şuna da dikkat etmek lazım, biz eleştiriliyorsak ya da konuşuluyorsak bu bizim çalıştığımızın bir göstergesidir. Çünkü evinde oturup, hiçbir iş yapamayan, hiçbir iş üretmeyen bir insanın hata yapma şansı da olmaz. Biz her sezon hatalarımızdan dersler alarak, sadece önümüze bakarak ve üzerine koyarak gitme çabasındayız” diye konuştu.