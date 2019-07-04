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Ali Ravcı ile ünlü oyuncu Robert Downey'in benzerliği görenleri şaşırtıyor

Evkur Yeni Malatyaspor sportif direktörü Ali Ravcı ile Hollyvood’ın ünlü oyuncusu Robert Downey’in fiziki benzerliği görenleri şaşırtıyor.

Evkur Yeni Malatyaspor sportif direktörü Ali Ravcı ile Hollyvood'ın ünlü oyuncusu Robert Downey'in fiziki benzerliği görenleri şaşırtıyor.


Evkur Yeni Malatyaspor'da 5 yıldır sportif direktör olarak görev yapan, geçen sezon ise Erol Bulut'un görevden ayrılmasının ardından 5 haftalık süreçte takımın başına teknik adam olarak getirilen Ali Ravcı şu günlerde farklı bir özelliğiyle gündemde.


Sosyal medyada Ravcı ile Hollyvood'ın ünlü oyuncusu Robert Downey'in fotoğraflarını yan yana getirenler aradaki benzerliğin şaşırtıcı olduğunu paylaşıyorlar.


Ravcı ile ünlü oyuncunun saç ve sakal şeklinin yanı sıra yüz hatlarıyla da birbirlerine şaşırtıcı derece benzemesi görenlere ‘bu kadar benzerlik olmaz' dedirtiyor.

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