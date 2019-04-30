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Ali Ravcı'dan iyi başlangıç

Evkur Yeni Malatyaspor’da Erol Bulut’un görevi bırakmasının ardından sezon sonuna kadar takımın başında kalacağı açıklanan Sportif Direktör Ali Ravcı, ilk sınavından başarıyla ayrıldı.

Evkur Yeni Malatyaspor'da Erol Bulut'un görevi bırakmasının ardından sezon sonuna kadar takımın başında kalacağı açıklanan Sportif Direktör Ali Ravcı, ilk sınavından başarıyla ayrıldı.


Süper Lig'in 30. haftasında Malatya'da oynanan Kasımpaşa karşılaşmasını 2-1 kazanarak 3 hafta aradan sonra galip gelen Evkur Yeni Malatyaspor'da sevinç hakim. Erol Bulut ile yollarını ayıran ve Sportif Direktör Ali Ravcı ile sezon sonuna kadar yola devam edeceğini açıklayan sarı-kırmızılı kulüp, Kasımpaşa galibiyetiyle birlikte ilk 5 hedeflerini yeniden yeşertti.


Malatyalı olan Ali Ravcı'ya maç boyunca tribünler de büyük destek verilirken, genç teknik adamın sahaya sürdüğü kadro ve müdahaleleri de geçer not aldı. Kasımpaşa galibiyetiyle puanını 41'e yükselten Malatya ekibi, küme düşme korkusunu da üzerinden tamamen attı.


Bu arada E.Y. Malatyaspor'da ligin 31. haftasında deplasmanda oynanacak Akhisarspor maçının hazırlıkları yarın başlayacak.

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