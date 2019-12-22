Ali Ufki Bey ve Sultan Bestekarlar konseri d?zenlendi

G?zel Sanatlar ve Tasar?m Fak?ltesi Salonunda d?zenlenen konsere, ?n?n? ?niversitesi G?zel Sanatlar ve Tasar?m Fak?ltesi Dekan? Prof. Dr. B?lent Y?lmaz, Tokat Gaziosmanpa?a ?niversitesi Devlet Konservatuar?ndan Dr. ??r. ?yesi Banu Gebolo?lu Devlet Konservatuar? M?d?r? Do?. Dr. ?nal ?mik, akademik personel ile ??renciler kat?ld?.

Konserde Ali Ufk? Bey'in besteledi?i ilahilerin yan? s?ra 3'nc? Selim, Sultan Abdulaziz, 4'nc? Mehmet, 2'nci Mahmut, 4'nc? Murat, Sultan Mahmut ve Gevheri Osmano?lu taraf?ndan bestelenmi? eserler seslendirildi.

D?zenlenen konserin solistli?ini, Dr. ??r. ?yesi Banu Gebolo?lu yaparken, klasik kemen?ede ??r. G?r. Cevahir Korhan I??ldak, udda ??r. G?r. Aziz Desteg?l, neyde Ar?. G?r. Bora Kanar, kanunda ise Y?ksek Lisans ??rencisi Funda Keklik Kal yer ald?.