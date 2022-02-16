İhlas Haber Ajansı

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Alışveriş merkezi inşaatında yaralı halde bulundu

Malatya’da bir alışveriş merkezi inşaatında yaralı halde bulunan şahıs, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Malatya'da bir alışveriş merkezi inşaatında yaralı halde bulunan şahıs, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.


Olay, Battalgazi ilçesi Çamurlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edilen bilgilere göre, eski YİMPAŞ yerleşkesi alanında yerde yatan kişiyi gören şantiye yetkilileri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden ekipler yaralı şahsı yapılan ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.


Polis ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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