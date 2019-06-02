Alkollü minibüs sürücüsü 14 kişilik araca 17 kişi aldı

Malatya'nın Arguvan ilçesinde Jandarma ekipleri durdurdukları bir minibüsün sürücüsünün alkollü olduğunu ve 14 kişilik araca 17 kişi aldığını tespit etti. Ekipler sürücünün ehliyetine el koyarak para cezası kesti.

Arguvan ilçe jandarma komutanlığı trafik ekiplerince Arguvan Morhamam Yol Emniyet ve Kontrol Noktasında bir minibüsü durduran jandarma ekipleri minibüs şoförünün 0.75 promil alkollü olduğunu tespit etti. Minibüs şoförünün aynı zamanda 14 kişilik araca 17 kişi alarak fazla yolcu taşıdığını da tespit eden jandarma olası bir kazayı önledi. Ekipler şahsın sürücü belgesine el koyarak fazla yolcu taşımak ve alkollü araç kullanmaktan da para cezası uyguladı.