Alper Kaan Karakaya'dan jimnastikte ikincilik

Türkiye Jimnastik Federasyonu'nun 2019 yılı faaliyet programında yer alan, 13 - 15 Eylül tarihleri arasında Samsunda düzenlenen, Artistik Jimnastik 1. Lig 2. hafta Final Müsabakalarında Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü sporcusu Alper Kaan Karakaya ferdi sıralamada Türkiye 2'ncisi oldu. Konu ile ilgili bir açıklama yapan Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, “Samsunda düzenlenen, Artistik Cimnastik 1. Lig 2. Hafta Final Müsabakalarında Malatya sporcumuz Alper Kaan KARAKAYA Türkiye 2.'si olması bizleri oldukça mutlu etti, sporcumuzu ve ailesini tebrik, eder başarılarının devamı dilerim'' ifadelerini kullandı.