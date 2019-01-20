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Alperen Ocaklarından basın buluşması

Malatya Alperen Ocakları İl Başkanlığı, Çalışan Gazeteciler Günü kutlamaları kapsamında basın mensupları ile bir araya geldi.


Yeşilyurt Belediyesi Barguzu Sosyal Tesislerinde verilen yemekte basın mensupları ile bir araya gelen Alperen Ocakları İl Başkanı Yalçın Arıcak, çağın en dinamik mesleklerinden biri olan gazeteciliğin önemine değindi. Gazetecilikte günün her saatinde yorulmadan ve usanmadan haber peşinde koşan tüm gazetecilerin yaşadıkları zorlukları bildiklerini belirten Arıcak, Alperen Ocakları olarak geride kalan Gazeteciler Gününü kutladıklarını söyledi.

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