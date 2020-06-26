İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Altın hırsızları 123 saatlik kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu yakalandı

Malatya’da girdikleri evde 50 bin TL’lik altın çalan şüpheliler, polisin 123 saatlik güvenlik kamerası kaydını incelemesi sonucu yakalandı.

Malatya'da girdikleri evde 50 bin TL'lik altın çalan şüpheliler, polisin 123 saatlik güvenlik kamerası kaydını incelemesi sonucu yakalandı.


Malatya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, geçtiğimiz günlerde kentte bir evde yaşanan hırsızlık sonrası, Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliğince şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldığı belirtildi.


Hırsızlığın yaşandığı bölgede 45 iş yerine ait güvenlik kamerası görüntülerini toparlayan polis ekipleri, 123 saatlik görüntüyü inceleyerek şüphelilerin izine rastladı. Görüntülerde 2 şüpheli kadının yüzlerini kapatarak ara sokakları kullandıkları görülüyor. Evden çıkıp sonrasında bir araca bindikleri tespit edilen şüphelilerin kaçtıkları aracın plakası belirlenince 3 şüpheli yapılan operasyon ile gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2'si kadın 3 şüpheli, adli kontrol kararının ardından serbest bırakıldı.


Öte yandan 3 ayrı hırsızlık olayına yönelik sürdürülen çalışmalarda da 2 yaşı küçük şüpheli yakalanırken, bir şüphelinin ise aranmasının sürdüğü belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.