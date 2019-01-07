‘Altın ödüllü bursluluk Sınavına' ilgi büyüktü

Yeni Hamle Eğitim Kurumları tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ‘Altın Ödüllü Bursluluk Sınavı' bu yılda 5-6 Ocak 2019 tarihlerinde yoğun katılım ile gerçekleştirildi.

Yeni Hamle Eğitim Kurumlarının Kışla Caddesi'ndeki merkez şubesinde yapılan sınava 5,6,7 ile 9,10 ve 11.sınıf öğrencileri katıldı. Öğrenciler hafta sonu sınavda yaklaşık 120 dakika ter dökerken, çocuklarını bekleyen veliler de Yeni Hamle Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ahmet Polat Kaya tarafından verilen “Sınav Kaygısı” konulu seminere katıldılar.

Kaya burada yaptığı konuşmada, sınav kaygısının ne olduğunu tanımlayarak bu kaygıda ailenin, öğrencinin ve çevrenin etkilerini ve çözüm yollarını anlattı. Kaya, bugüne kadar binlerce öğrenciye ve aileye danışmanlık hizmeti verdiklerini ve bu sayede birçok öğrencinin hem zaman kaybı olmadan istediği bölümü kazanmasına hem de sevdiği işi yapmasına vesile olduklarını söyledi.

Kaya, “Verdiğimiz rehberlik hizmetleri sayesinde, ülkemizde üst düzey görev alan öğrencilerimiz bizlerle iletişim kurduklarında, verdiğimiz rehberlik hizmetlerinin kendilerine ne kadar fayda sağladığını defalarca ifade etmişlerdir. İşte bu yüzden kurumlarımızda eğitim alsın ya da almasın rehberlik hizmeti isteyen her öğrenciye ve veliye mutlaka destek olunacaktır” diye konuştu.

Ahmet Polat Kaya, sınav sonucunun 10 Ocak 2019 tarihinde ilan edileceğini belirterek dereceye giren öğrenciler için de ilerleyen günlerde bir ödül töreni yapılacağını belirtti.