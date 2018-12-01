İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Altıncı kattan havalandırma boşluğuna düşen genç ağır yaralandı

Malatya’da 6 katlı bir binanın çatı katından havalandırma boşluğuna düşen genç ağır yaralandı.

Malatya'da 6 katlı bir binanın çatı katından havalandırma boşluğuna düşen genç ağır yaralandı.


Olay Yeşilyurt ilçesine bağlı Zaviye Mahallesi'nde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre Zaviye Mahallesi Hasanbey Caddesi üzerinde 6 katlı bir apartmanın son katında ailesi ile birlikte yaşayan 24 yaşındaki F.O. yağış nedeniyle evlerine çatıdan su akmaya başlayınca suyu kesmek için çatıya çıktı.Bastığı kaplama malzemenin çökmesi soncunda F.O. 6'ıncı kattan havalandırma boşluğuna düştü.Beton zemin üzerine düşen genci gören aile yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan F.O. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Hastanede tedavisi süren F.O.'nun sağlık durunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.