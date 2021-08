Altınkayısı Bulvarı'nda yol çizgi ve işaretlemeleri yapıldı

Malatya merkez ve ilçelerinde var olan, yeni açılan ve asfaltlanan yollarda çalışmalarını sürdüren ekipler, trafik yoğunluğuna göre gündüz ve gece yol çizgi ve levhalama çalışmalarını sürdürüyor. Malatya'da trafik ve ulaşım anlamında yol çizgi ve uyarı levhaları noktasında çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdüren Malatya Büyükşehir Belediyesi, yol işaretleme ve levha çalışmalarını Altınkayısı Bulvarı'nda tamamladı. Yapılan çalışmaları yakinen takip eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Altınkayısı Bulvarı'nda yapılan çalışmaları inceleyerek çalışmaları yapan personellerle bir araya geldi.

"Trafik çizgi ve işaretlemelere uyulması önemli"

Malatya genelinde yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler veren Trafik Hizmetleri Şube Müdürü Hasan Şişman, “Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımızın Malatya'da yeni yolların açılması ve yol ağlarının iyileştirilmesiyle ilgili hedefleri bellidir. Bu hedefler doğrultusunda Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığımızın özellikle yapmış olduğu yolların ve Büyükşehir Belediyemizin sorumlu olduğu yolların trafiğin sigortası sayılan yol çizgi ve levha çalışmalarımızı yapıyoruz. Sürücülerimizden isteğimiz kazaların yaşanmaması için trafik çizgi ve işaretlemelerini uymalarıdır” dedi.

"Gece ve gündüz trafik yoğunluğuna göre çalışmalarımızı yapıyoruz"

Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanı Abdullah Adanur ise, “Altınkayısı Bulvarımızda ekiplerimiz tarafından yol çizgi çalışmalarını yapıyoruz. 4 geliş, 4 gidiş olan çevreyolundan başlayarak Tecde yolunda biten ve standartları yüksek olan Altınkayısı Bulvarımız Malatya'mızda bulunan güzel yollarımızdan birisidir. Bu anlamda biz gece gündüz programlarımızı yaparak trafik yoğunluğuna göre gece ve gündüz olmak üzere çalışmalarımızı yapıyoruz. Sürücülerimizden ricamız trafik güvenliği açısından yatay ve düşey işaretlemelere bire bir uymaları ve trafik güvenliği açısından iyi bir seyir yapmaları önemlidir” ifadelerini kullandı.

"Trafiğin sağlıklı ve güvenli olması için çalışmalarımızı yapıyoruz"

Altınkayısı Bulvarı'nda yapılan çalışmaları takip eden Başkan Gürkan ise yaptığı açıklamada, “Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığımızın yapmış olduğu yolların yol işaret levhaları ve yol çizgilerinin yapılması noktasında Trafik Şube Müdürlüğümüz yoğun gayret ve çaba içerisinde. Ben Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanımıza ve trafik şube müdürümüz nezdinde personellerimize teşekkür ediyorum. Trafiğin sağlıklı ve güvenli olması anlamında, can ve mal sağlığının devam etmesi noktasında özellikle trafikte bulunan sürücülerin yol işaretlerine, yol çizgilerine ve yol levhalarına ve sürate çok dikkat etmeleri gerekir. Bunlar hem kendi can ve mal emniyeti hem de toplumun can ve mal emniyeti için önemlidir. Yol çizgileri yol disiplinini de beraberinde getirdiğinden trafik uyarılarına uyulunca trafik kazaları ve can, mal güvenliği açısından önemlidir. Çalışmalarımızı yapan çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Altınkayısı Bulvarı'nda yapılan yol çizgi çalışmalarında personellerle de bir araya gelen Başkan Gürkan, Malatya genelinde yapılan çalışmalardan dolayı personellere teşekkür etti. Başkan Gürkan, çizgi çalışmasının yapıldığı alanda yol çizgilerini yapan aracı da kullanarak çizgi çalışması yaptı.