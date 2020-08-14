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Altun güven tazeledi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya’nın Darende ilçe kongresi yapılarak başkanlığı tekrar Mehmet Altun seçildi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya'nın Darende ilçe kongresi yapılarak başkanlığı tekrar Mehmet Altun seçildi.


Darende ilçe kongresi, Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Belediye Başkanı İsa Özkan, İl Başkanı Mesut Samanlı, ve delegelerin yoğun katılımı ile yapıldı.


Pandemi nedeniyle fiziki mesafe hijyen önlemlerinin alındığı ve dikkat edildiği bir ortamda gerçekleştirilen kongrelerinde mevcut başkan Mehmet Altun tek aday olarak girdiği seçimde yeniden ilçe başkanlığına seçilerek güven tazeledi.


Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği kongrede, 307 delegenin oyunu alan Mehmet Altun tekrar ilçe başkanlığına seçildi.

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