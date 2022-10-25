Amatör kulüplerde kura heyecanı

Malatya'da, 2022-2023 Futbol sezonu U-16 Ligi Fikstürü çekilmesi nedeniyle kura heyecanı yaşandı.

Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (MASKF) binasında, MASKF Başkanı Seyfullah Özdemir, Genel Sekreter ve Futbol İl Temsilcisi Kahraman Fırat, Başkan Yardımcıları Erkan Van, İsmet Biratlı, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Malatya Şube Başkanı Cumali Dedeoğlu ile lige katılacak kulüp yöneticileri ve antrenörlerinin katılımıyla kura çekimi yapıldı.

Kura öncesi konuşma yapan Özdemir, U-16 futbol liginde 13 takımın katılımıyla tek gurupta tek devreli maçlarının oynanacağını ifade ederek, gurup birincisinin Malatya'yı U-16 Türkiye şampiyonasında temsil edeceğini belirtti. Maçların merkez sahalarında oynanacağını bildiren Özdemir, liglerin fair-play içerisinde geçmesini temenni etti.

Futbol Federasyonu Malatya İl Temsilcisi Kahraman Fırat ise liglerin 19 Kasım tarihinde başlayacağını belirterek, ligde mücadele edecek takımlara başarı diledi.