Amatör Kümede yeni sezon 24 Kasım Pazar günü başlayacak

Malatya Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'nde yeni sezon 24 Kasım Pazar günü oynanacak maçlarla başlıyor.

Amatör futbolda heyecan hafta sonu oynanacak ilk maçlarla başlayacak. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'nde A ve B gruplarında oynanacak maçların programı belirlendi. 1. Amatör Küme Büyükler Ligi 1. hafta müsabakalarının programı şöyle:

Akçadağ - Ankaspor, Darendespor- Hekimhan Belediye Girmanaspor, Kale Gençlerbirliği - Demirspor, Sanayispor- Malatyagücü, Malatyaspor - 1966 Malatya Gençlikspor, Hekimhan Belediyesi- Arguvan Belediyespor, Orduzuspor - Arapgirspor, Ataköyspor - Battalgazi Belediyespor.

Bu arada Amatör Spor Kulüpler Federasyonu Malatya Şubesi ve Futbol İl Temsilciliği ortak bir açıklamayla yeni sezonun dostluk ve centilmenlik çerçevesi içerisinde geçmesi temennisinde bulundu.