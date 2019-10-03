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Amatör Spor haftası etkinlikleri

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından her yıl ortaklaşa düzenlenen ‘Amatör Spor Haftası’ Malatya’da başlıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından her yıl ortaklaşa düzenlenen ‘Amatör Spor Haftası' Malatya'da başlıyor.


7 Ekim Pazartesi Günü Saat 10:00'da Kernek Meydanından başlayacak etkinlikler kapsamında Kanalboyu Caddesinden yürüyüş ile Atatürk Anıtı önüne geçilecek. Yapılacak etkinlikler ve sportif faaliyetler ile farkındalık oluşturarak insanların düzenli fiziksel aktivite alışkanlığına özendirilmesi, spora yeni başlayan çocukların müsabaka tecrübesi kazanması ve buna yönelik müsabakalar düzenlenmesi, başarılı sporcularımızın halkımıza tanıtılması ve yeni bireylerin spora kazandırılması amaçlanıyor.

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