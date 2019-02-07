Amatördeki efsane Malatyaspor'a ceza

Amatör Futbol Disiplin Kurulu (AFDK) 27 Ocak'ta Yeşiltepe 3 nolu sahada oynanan ve uzatma dakikalarında çıkan olaylar nedeniyle hakem tarafından tatil edilen Malatyaspor-Demirspor A grubu karşılaşmasıyla ilgili cezaları açıkladı. Malatyaspor'lu 3 futbolcuya 5'er maç, 1 futbolcuya 1 maç, bir yönetici ve antrenöre 30'ar gün hak mahrumiyeti cezası verildi.

Malatya 1.Amatör Büyükler Ligi'nin 8.haftasında 27 Ocak Pazar günü Malatyaspor ile Demirspor Yeşiltepe 3 nolu sahada karşı karşıya geldi.

İlk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlanan mücadelenin 56.dakikasında Malatyaspor, Ahmet Aşıt'ın golüyle 1-0 öne geçti.

Malatyaspor, 76.dakikada sahada 10 kişi kalırken, Demirspor, 87.dakikada Rahim'in kaydettiği golle durumu 1-1'e getirdi. Demirspor, 90+2'de Hamza'nın golüyle 2-1'lik üstünlüğü yakaladı.

Karşılaşmada uzatma dakikaları oynanırken, Demirspor'un ikinci golü sonrası ortalık bir anda karıştı. Saha içerisinde oyuncular arasında tartışma yaşanırken, emniyet görevlileri olaylara müdahale etti. Maçın hakemi Ata Yıldırım, çıkan olaylar nedeniyle karşılaşmayı uzatma dakikalarında tatil etti.

Amatör Futbol Disiplin Kurulu, karşılaşmada yaşanan olaylarla ilgili verdiği cezaları açıkladı. AFDK, Malatyaspor'un futbolcusu Rıdvan Sağlam'a gördüğü kırmızı kart nedeniyle 1 maç ceza verdi. Malatyaspor'un oyuncusu Cihat Vurmaz'a ‘hakeme yönelik hakareti nedeniyle ve eyleminde ısrarı nedeniyle' 5 resmi müsabakadan men cezası verildi.

AFDK, Malatyaspor'un futbolcuları Yunus Emre Güllü'ye ‘rakiplerine saldırıda bulunması nedeniyle' 5, Metin Ekin'e ‘rakibine saldırıda bulunması nedeniyle' 5 maç ceza verdi.

Malatyaspor Kulübü'nün yöneticisi Muhammed Furkan Güner'e, ‘sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle' 30 gün hak mahrumiyeti, Malatyaspor Kulübü antrenörü Yusuf Oktay'a ise savunması da dikkate alınarak ‘hakareti nedeniyle' 30 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.

Malatyaspor'un futbolcusu Turgay Yılmaz'dan müsabakadaki eylemi nedeniyle savunma istenmesine karar veren Amatör Futbol Disiplin Kurulu, Demirspor Kulübü antrenörü Hüseyin Görmemiş'in savunması ve raporlardaki ifadeler dikkate alınarak hakkında ceza tayinine yer olmadığını kararlaştırdı.

AFDK ayrıca, Malatyaspor'un futbolcusu Ufuk Ulutaş hakkında ise müsabakadaki eylemi nedeniyle savunmasının istenmesine karar verdi.