Ambalaj atığı toplama ve ayırma tesisi gün sayıyor

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde başlatılan ‘Sıfır Atık' projelerini desteklemek adına yakında Yeşilyurtumuza kazandıracağımız ‘ambalaj atığı toplama ve ayırma tesisi' projemizle ‘Doğa Dostu Belediyecilik' alanında örnek bir yatırımı hizmete sunacağız” dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ekonomiye yeniden kazandırılabilecek değerli atıkları israf etmeden tekrar kazanabilmek amacıyla ciddi yatırımlar ve sosyal sorumluluk projeleri uyguladıklarını söyledi.

Tek hedeflerinin gelecek nesillere güzel bir çevre bırakmak olduğunu anımsatan Çınar, “Atık Getirme Merkezimizde ambalaj atığı, ihtiyaç fazlası kıyafet, kitap, bayat ekmek, atık pil, kullanım süresi dolmuş ilaçlar, oyuncak ve bitkisel atık yağları toplayacağız. Yeniden dönüştürülebilen maddelerin tekrar hammadde olarak kullanılması büyük miktarda enerji tasarrufunu mümkün kılacaktır. Atık Getirme Merkezimizin de içinde bulunduğu bu dev tesisimize bağlı Güneş Enerjisi Sundurma projemizle hem tesisimizin enerji ihtiyacı karşılanacak hem de üretilen fazla enerji satılarak belediyemize gelir sağlanacaktır.İnşaat çalışmaları tamamlanan ve çevre düzenlemesi yapılan bu hizmet binamızı yakın bir zamanda halkımızın hizmetine sunacağız. Gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir bir dünya bırakılması hedefi doğrultusunda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin himayesinde sürdürülen ‘Sıfır Atık' projesini desteklemek amacıyla hizmete sunacağımız ‘Ambalaj Atığı Toplama- Ayırma' tesislerimiz ve içerisindeki ‘Atık Getirme Merkezi' projemiz şimdiden bölgemize, Malatya'mıza ve Yeşilyurtumuza hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Doğal kaynakların sınırsız olmadığı, israf edildiği takdirde bir gün tükeneceğini göz önünde bulundurulması gerektiğini belirten Çınar, “Ekolojik denge, insan sağlığı, ekonomi, insan sağlığı, toprak ve havaya kadar hayatımızın her anına ciddi katkısı olan geri dönüşüm mantığını kalıcı yatırımlarla muhafaza etmek önemlidir. İnsan sağlığı ve doğanın korunması açısından farkındalık oluşturmak ve bilinçlendirme yapmak adına atık yağ, atık pil, bitkisel atıklar, elektronik ve ambalaj atıklarla ilgili 2014 yılından beri hayata geçirdiğimiz gerek yatırımlarımız gerekse de projelerle Yeşilyurtumuzu bu anlamda örnek bir ilçe hüviyetine ulaştırdık. Yeni dönemde ki yatırımlarımız ve sosyal sorumluluk projelerimizle Yeşilyurtumuzun çevre hizmetlerinde takip edilen ve örnek alınan ilçe hüviyetini muhafaza edeceğiz ve daha da geliştireceğiz” diye konuştu.