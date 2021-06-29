Ambulans helikopter hayat kurtarıyor

Malatya'da konuşlu bulunan 112 Ambulans Helikopter, iki ilçede vatandaşları hastaneye yetiştirip hayat kurtardı.

Arapgir ilçesinde kalp krizi geçiren 68 yaşındaki Hasan Kambur, Ambulans Helikopter ile getirildiği Malatya'da sağlık buldu.

Arapgirde kalp krizi geçiren Hasan Kambur'un imdadına 112 Ambulans Helikopteri yetişti. Malatya'dan havalanan Helikopter Ambulans Arapgir'e iniş yaparak kalp krizi geçiren Hasan Kambur'a ilk müdahaleyi yaptı. Sonra sedye ile Ambulans Helikoptere konulan Kambur, Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine getirilerek tedavi altına alındı.

Kaza geçiren genç kadının imdadına Ambulans Helikopter yetişti

Bu arada, Darende ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve kafa travması geçiren 35 yaşındaki Filiz Yılmaz için Darende ilçesine Ambulans Helikopter istendi. Genç kadın, ilçe stadına inen ambulans helikopterle alınarak Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hafif yaralanan 8 yaşındaki kız çocuğu ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.