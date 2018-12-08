Anadolu kültürünün eşsiz güzellikleri ‘Hünerli eller' sergisinde ön plana çıktı

Yeşilyurt Belediyesi bünyesinde yer alan Yeşilkonaklar, Gençlik Merkezleri, Kadın Yaşam ve Spor Merkezlerinde açılan kurslara katılan kadınların bin bir emekle ürettiği el emeği göz nuru eserlerin yer aldığı ‘Hünerli Eller' sergisi vatandaşların beğenisine sunuldu.

Yeşilyurt Belediyesi, İŞKUR ile Yeşilyurt İlçe Halk Eğitim Merkezinin işbirliğiyle Yeşilyurt'un unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarını tekrar gün yüzüne çıkartılıyor. Kadınların meslek sahibi olması adına açılan kurslara katılan kursiyerlerin hünerli ellerinden çıkan sanatsal eserlerin yer aldığı sergi Malatya Park AVM'de açıldı. ‘Hünerli Eller' sergisinde, halı dokuma, biçki, dikiş, nakış, iğne oyası, dantel ürünleri, ahşap boyama, rölyef, takı tasarım, mefruşat, giyim ve üç boyutlu tablo çalışmalar sergilendi. Usta öğreticiler tarafından verilen eğitimler neticesinde, kursiyerler tarafından yapılan eserler ziyaretçilerden tam not aldı.

Ortaya çıkan eserleri oldukça başarılı bulduğunu belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ‘Hünerli Eller' sergisinde beğeniye sunulan her bir eserin ayrı bir anlam ve kıymeti bulunduğunu söyledi.

‘Hünerli Eller' sergisinde çok değerli sanatsal eserlerin vatandaşların beğenisine sunulduğunu ifade Başkan Çınar, şunları söyledi:

“Unutulmaya yüz tutan el sanatlarının yaşatılması ve gelecek kuşaklara taşınmasına büyük önem veriyoruz. İlçemizin geçmişten bugüne kadar gelen çok sağlam bir tarihi geçmişi vardır, bunları yaşatmak, insanlara hatırlatmak, gelecek nesillere ulaştırmak bizim öncelikli vazifelerimiz arasındadır. Yeşilyurt Belediyesi olarak her alanda en iyi hizmetleri halkımıza sunma hedefimizi bu sergimiz ile de bir kez daha ortaya koymuş olduk. Sosyal, fiziksel, kültürel ve ekonomik alanda yaptığımız hizmetlerle önde ve örnek belediye hüviyetimizi her geçen gün daha güçlü hale getiriyoruz. İŞKUR ve İlçe Halk Eğitim Merkezimizin destekleriyle açtığımız kurslarımıza katılan kursiyerlerimizin el emeği göz nuru eserlerinin hepsi birbirinden değerli ve özeldir, çünkü her bir eserde bizi biz yapan Anadolu kültürünün eşsiz güzelliklerini yakından görebiliyoruz. El sanatlarının yaşatılması ve gelecek nesillere taşınmasında aktif rol üstlenen hanım kardeşlerimiz kurslar sayesinde bir yandan yeteneklerini geliştirip meslek sahibi olurken, diğer taraftan gelir sahibi olarak ekonomik ve sosyal hayata katkı sunuyorlar. Geleneksel kültürümüzü yaşatmak adına açtığımız sergimizde birbirinden kıymetli sanatsal eserleri halkımızla buluşturmanın onurunu yaşıyoruz. El emeği göz nuru eserlerimizi restorasyon çalışmaları devam eden Yeşilyurt Konaklarında oluşturacağımız özel alanlarda sergileyerek iç ve dış turizme kazandırıp ilçemizin bu güzelliklerini dünyaya kazandıracağız”

Başkan Çınar, tarihine sahip çıkmayan toplumların geleceğinin karanlık olacağına işaret ederek “El sanatları, tarihi ve kültürel miraslarımız içerisinde farklı bir öneme sahiptir, bunun bilinciyle geleneksel el sanatlarımızın yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması anlamında büyük bir çaba sarf ediyoruz. Kültürel miraslarımıza duyduğumuz saygı gereği geleneksel el sanatlarımıza sahip çıkıyoruz. Kırsal yaşam alanlarında ki evlerin önlerinde kurulan tezgâhlarda dokunan ancak sonraki yıllarda unutulan yöresel motifli kilimler ile el dokumalı ürünleri bu tür sergilerle gelecek kuşaklara aktarmaya çalışıyoruz. Annelerimizin ve ablalarımızın giydikleri daha sonra sofra bezi ve masa örtüsü olarak kullanılan, çok çeşitli alanlarda değerlendirilen ve ehram olarak bildiğimiz bu dokumanın unutulması ve işlevini yitirmeye başladığı günümüz dünyasında yeniden hatırlanmasını sağlayacak bu tür projeler bizim için kıymetlidir. ‘Hünerli Eller' sergimizin hayata geçmesinde desteklerini esirgemeyen İŞKUR ile İlçe Halk Eğitim Müdürlüğümüz başta olmak üzere koordinatörlerimize, usta öğreticilerimize ve kursiyerlerimize çok teşekkür ediyorum. Tüm hemşehrilerimizin de bu güzel eserleri yakında görmeleri için sergiyi gezmelerini özellikle tavsiye ediyorum" diye konuştu.

El emeği göz nuru eserleri yakından inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, kurs öğretmenlerinden ve kursiyerlerden yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

İki gün boyunca gezilebilecek olan ‘Hünerli Eller' sergisinin açılışına Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay, AK Parti Yeşilyurt İlçe Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları, Malatya Park Girişim Grubu Başkan Vekili Mehmet Kavuk, Yeşilkonak ve Gençlik Merkezleri koordinatörleri, öğretmenler, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.