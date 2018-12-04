İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Anadolu Selçuklu Ocaklarından Gürkan'a destek

Anadolu Selçuklu Ocakları Genel Başkanı Ayetullah Geçen, AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan’a sonuna kadar destek verdiklerini söyledi.

Anadolu Selçuklu Ocakları Genel Başkanı Ayetullah Geçen, AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan'a sonuna kadar destek verdiklerini söyledi.


31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen Selahattin Gürkan'ın milli ve yerli bir aday olduğunu aktaran Geçen, Gürkan'ın Malatya için biçilmiş bir kaftan olduğunu belirtti.


Gürkan'ın Malatya'daki bütün çarpıklık ve bozukluğu ortadan kaldıracağına yürekten inandıklarını ifade eden Geçen, Gürkan ile birlikte Malatya'da hizmetin daha kaliteli hale geleceğini söyledi.


Gürkan'ın aday gösterilmesinin bütün Malatyalılar gibi kendisini de mutlu ettiğini dile getiren Geçen, seçimlerin hayırlı olmasını temenni ederek Gürkan'a başarılar diledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.