Anadolu Selçuklu Ocaklarından kan bağışı

Anadolu Selçuklu Ocakları Malatya İl Başkanlığı tarafından "Kızılay'a kanımız, vatana canımız feda" sloganıyla kan bağış kampanyası düzenlendi.

Kampanyada konuşan Anadolu Selçuklu Ocaklar Malatya il Başkanı Selim Kocaaslan, "Anadolu Selçuklu Ocakları olarak ordumuzun ve devletimizin Batı Suriye ve Kuzey Irak'taki operasyonlarına destek olma bağlamında gayret göstermekteyiz. Bu kapsamda bu gün 50 kişiyle beraber geldik ve kan bağışında bulunuyoruz, Bu minvalden hareketle Kızılay'ımıza kan bağışı kampanyamızı kadim şehrimiz Malatya'mızdan başlatmış bulunmaktayız" dedi.

Kızılay Malatya Şube Başkanı Umut Yalçın ise "Anadolu Selçuklu Ocaklarıy beraber, omuz omuza programlar yönettiğimiz önemli kuruluşlardan birisi. Bu güne kadar bu coğrafyada bir mazlum olduğunda, elini uzatan ve direk yanı başımızda olan önemli kuruluşlarımızdan birisidir. Anadolu Selçuklu Ocakları kan bağışını Malatya'dan başlatıyor olmaları bizim için gurur verici bir tablodur, kendileri ne teşekkür ederim" diye konuştu.

Daha sonra 50 kişi kan bağışında bulundu.