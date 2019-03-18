Anadolu Spor Medyası ve Yazarlar Derneği kongresini yaptı

Yapılan kongreye tek liste halinde giden Akif Çelik başkanlığa seçildi.

Genel merkezi Malatya olan ve spor basınını tek çatı altında buluşturmayı amaçlayan Anadolu Spor Medyası ve Yazarlar Derneği'nin kongresine spor taban birlikleri de büyük ilgi gösterdi.

Bir otelde yapılan kongreye Türkiye Futbol Federasyonu Bölge Müdürü Fahrettin Eserdi, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Malatya Şube Başkanı Seyfullah Özdemir, kulüp temsilcileri, antrenörler ve yöneticiler katıldı.

Kongre sonucu seçilen listede şu isimler yer aldı:

Akif Çelik, Aziz Yigit, Mehmet Türel, Ferdi Durdu, Taha Ayhan, Cahit Özçelik, Ömer Çelik, Merve Karadağ, Mehmet Yeler,

Denetleme kurulu

İbrahim Göçmen, Zeki Dağ, Bayram Güder

“Spora sunacağımız katkılarla konuşulmak istiyoruz”

Kongre sonrası bir konuşma yapan Akif Çelik, “Tek amacımız ülke sporuna katkı sunmak. Bu anlamda sporun dostluk ve kardeşlik olduğu bilinciyle büyük kitlelere ulaşmak istiyoruz. Bu anlamda kongremizi yaptık. Hayırlı olur inşallah. Bundan sonraki süreçte artık spora sunacağımız katkılarla konuşulmak istiyoruz” dedi.