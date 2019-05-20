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Anadolu Yıldızlar Ligi Modern Pentatlon Final Müsabakaları

18-19 Mayıs tarihlerinde Nevşehir ilinde yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi Modern Pentatlon Final Müsabakaları sona erdi.


Organizasyonda Malatya'yı Malatya Su Sporları'ndan (MASUS) 3 sporcu, Pelit Yüzme Kulübü'nden 3 sporcu, Gençlik Spor'dan 2 sporcu olmak üzere toplamda 8 sporcu ve 3 antrenör temsil etti. Müsabakalar sonucunda MASUS 4 madalya, Pelit 2 madalya, Gençlik Spor 1 madalya alarak, genel toplamda İl Karması olarak Malatya'ya Türkiye üçüncülüğü kazandırdı. Alınana başarıyla ilgili açıklamada bulunan MASUS Kulübü antrenörü Vahap Karaaslan, emeği geçenlere teşekkür etti.


Sporcularının Malatya'yı çok iyi temsil ettiğini kaydeden Karaaslan, “Nevşehir'de yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi Modern Pentatlon Final Müsabakalarında önemli dereceler elde etti. Organizasyonda Malatya'yı Malatya Su Sporları'ndan (MASUS) 3 sporcu, Pelit Yüzme Kulübü'nden 3 sporcu, Gençlik Spor'dan 2 sporcu olmak üzere toplamda 8 sporcu ve 3 antrenör temsil etti. Müsabakalar sonucunda MASUS 4 madalya, Pelit 2 madalya, Gençlik Spor 1 madalya alarak, genel toplamda İl Karması olarak Malatya'ya Türkiye üçüncülüğü kazandırdılar. Başta kendi sporcularım olmak üzere, Malatya adına yarışan Pelit Yüzme Kulübü ve Gençlik Spor'u tebrik ediyorum” diye konuştu.

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