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ANALİG'de Malatya takımlarının başarısı

Malatya Basketbol İl Karması, Diyarbakır’da gerçekleştirilen Basketbol Çeyrek Final Müsabakalarında hem kızlarda hem de erkeklerde adını yarı finale yazdırdı.

Malatya Basketbol İl Karması, Diyarbakır'da gerçekleştirilen Basketbol Çeyrek Final Müsabakalarında hem kızlarda hem de erkeklerde adını yarı finale yazdırdı.


Anadolu Yıldızları Ligi (ANALİG) Basketbol Çeyrek Final Müsabakalarının bir ayağı 8-10 Şubat tarihlerinde Diyarbakır'da gerçekleştirildi.


Hem kızlarda hem de erkeklerde Anadolu Yıldızları Ligi Basketbol Çeyrek Final Müsabakalarında yer alan Malatya, yarı finale yükseldi. Malatya erkek basketbol takımı Ağrı, Bitlis ve Kilis'i yenerken, kız takımı ise Bingöl ve Şırnak'ı yenerken, Diyarbakır'a kaybetti.


Anadolu Yıldızları Ligi (ANALİG) Basketbol Yarı Final Müsabakalarının bir ayağı 27-29 Mart tarihlerinde Malatya'da gerçekleştirilecek.

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