İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Anız yangını büyümeden kontrol altına alındı

Malatya’da bir bahçede başlayan anız yangını, itfaiyenin zamanında müdahalesi ile yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.

Malatya'da bir bahçede başlayan anız yangını, itfaiyenin zamanında müdahalesi ile yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.


Edinilen bilgiye göre Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi İstasyon Cadesi'ndeki bir tarlada başlayan anız yangını kısa sürede büyüdü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, kısa sürede alevlere müdahale eden ekipler yangını kontrol altına aldı. Çevredeki evlere sıçramadan söndürülen yangın kısa süreli de olsa paniğe neden oldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.