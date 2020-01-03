İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ankara Doğanşehirliler Derneği'nde Bilgili güven tazeledi

Ankara Doğanşehirliler Derneği genel kurulu ve seçimi yapılarak başkanlığa Süleyman Bilgili tekrar seçildi.


Dernek binasında yapılan genel kurul ve seçimde konuşan Süleyman Bilgili, “Ankara'da olan tüm hemşehrilerimizi kapsayacak şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Uzun yıllar Ankara'da Malatya ve Doğanşehir dernekleri başta olmak üzere birçok dernekte görev almış olanlar görevden kaçmayıp sorumluluk aldılar. Yeni dönemde güçlü bir yönetim kurulu ortaya çıkmıştır. Doğanşehir için emek vermiş daha önce yönetim kurulunda görev almış tüm yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Ankara'da yaşayan tüm hemşehrilerimizin derneğe üye olmaya davet ediyorum” dedi.


Ankara Doğanşehirliler Derneği genel kurulu yapılarak başkanlığa Süleyman Bilgili tekrar seçilirken, asıl yönetim kuruluna, Kamil Göksu, Atilla Özdemir, Tacettin Ayhan, Songül Yücel, Arife Dinçer Peker ve Abuzer Uçar getirildi.


Denetim kuruluna da Şengül Pehlivan, Ferit Yıldırım ve Kadir Okçu seçildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.