Ankara Ticaret Odası'ndan MTSO'ya ziyaret

Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve yönetimi, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ında katıldığı ziyarette konuşan MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Türkiye çapında önemli işlere imza atan çok değerli bir abimizi Malatya'da ağırlamaktan son derece memnunuz. Kendimize kardeş oda olarak gördüğümüz Ankara Ticaret Odası, bizim için ciddi anlamda vizyonunu ortaya koyan bilgi birikimini paylaşan bir yapıya sahip. Kendilerine ve yönetim kuruluna teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran ise, Türkiye'nin 2'inci büyük sivil toplum kuruluşu olduklarını ifade ederek, 157 bin üyelerinin olduğunu söyledi. Ankara'nın üzerinin örtülü bir hazine olduğunu belirten Baran, “Bir takım sorunlarımız var, bu sorunları çözüp Ankara'nın önünü açmak istiyoruz. Ankara savunma sanayinde dünyanın en önemli şehirlerinden birisi, metal sanayinde, sağlık turizminde devletin merkezi. Ankara'da bunların önünü açarak sanayiciyi, üreticiyi, tüccarı, ihracatçıyı, turizmciyi ve sağlıkçıyı nasıl rahatlatırız, önlerini nasıl açarız bunun gayreti içindeyiz bizde” şeklinde konuştu.

Ankara Ticaret Odası'nın yaptığı 2 önemli faaliyetten birinin Malatya'yı da yakından ilgilendirdiğini dile getiren Baran, “Ülkede markaya değer katmak ve marka sayısını artırmak adına Marka Festivali düzenliyoruz. Bir diğeri ise Malatya'yı da yakından ilgilendiren Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi. Türkiye'de 3 tane yurt dışından Avrupa Birliği'nden coğrafi tescil almış ürünümüz var. Aydın inciri, Antep Baklavası ve Malatya Kayısısı. Bu anlamda Malatya Türkiye'ye örnek teşkil etmesi açısından bizim için çok önemli. Eylül ayında ki zirvemiz öncesi inşallah Oğuzhan Başkanımızla bir araya gelerek kayısıyı konusunu detaylı ir şekilde tekrar görüşeceğiz.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından ATO Başkanı Baran ve Yönetim Kurulu üyeleri, MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Sadıkoğlu ve yönetimi ile bir süre görüştü. Toplantıya katılan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile MTSO Başkanı Sadıkoğlu, ATO Başkanı Baran'a kayısı takdim etti. Baran ise Ankara Tiftik keçisi yününden yapılmış atkı hediye etti.