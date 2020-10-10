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Ankara tren garındaki bombalı saldırıda ölen 103 kişi Malatya'da anıldı

10 Ekim 2015’te Ankara Tren Garı’nda terör örgütü DAEŞ tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırıda hayatını kaybeden 103 kişi Malatya’da anıldı.

10 Ekim 2015'te Ankara Tren Garı'nda terör örgütü DAEŞ tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırıda hayatını kaybeden 103 kişi Malatya'da anıldı. Patlamada 12 can kaybı veren Malatya'da anma programına yaşamını yitiren ailelerinin, siyasi parti ve sendikaların katılımıyla gerçekleşti.


Saldırının 5'inci yılında hayatını kaybedenlerin anısına yaptırılan Barış parkı'nda programda saygı duruşu ardında etkinlik, katılımcıların konuşması ve Barış Anıtı'na çiçek bırakılması ardından son buldu.

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