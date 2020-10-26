Ankara'dan gelenlere 44 yıllık hatır kahvesi

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malatya ziyaretine katılan Milli Savunma eski Bakanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Halis Dalkılıç ve Tolga Ağar'ı Kahve Konağında ağırlayıp, kahve ikram etti.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti MKYK Üyesi ve Milletvekili Bülent Tüfenkçi, AK Parti Milletvekili Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı'nın da yer aldığı ziyaret sırasında, ‘Yeşilyurt Kentsel Tasarım' ve ‘Lezzet Vadisi' projeleri altında gerçekleşen restorasyon projeleri, müzeler ve sokak sağlıklaştırma projeleri hakkında detaylı bilgiler paylaştı.

“Sizleri kadim Çırmıhtı'mız da ağırlamaktan onur duymaktayız”

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti 7.Olağan İl Kongresine katılmasından dolayı Malatya'da tarihi anların yaşandığını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Sayın Cumhurbaşkanımızın Malatya ziyaretine katılan Milli Savunma eski Bakanımız Sayın İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanımız Sayın Erkan Kandemir, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcımız Sayın Halis Dalkılıç ve Sayın Tolga Ağar'ı, AK Parti MKYK Üyesi ve Milletvekilimiz Bülent Tüfenkçi ile AK Parti Milletvekilimiz Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı ile birlikte Kadim Çırmıhtı'da hizmete sunduğumuz Kahve Konağımızda ağırlamaktan çok büyük onur duymaktayız. Bakanımız ile Genel Merkez Teşkilat Başkanımız ve Başkan Yardımcılarımıza, 1.600 yıllardan günümüze kadar gelen 700'e yakın nostaljik ürünün yer aldığı müzemiz hakkında bilgiler paylaştık, ardından 44 yıl hatır kalsın diye kayısı çekirdeğinden yapılan özel kahvemizi ikram ettik. Ankara'dan gelen çok kıymetli misafirlerimizin turizm ve tanıtıma katkı amaçlı hayata geçirdiğimiz projelerimizi güzel düşünceleriyle takdir etmeleri bizleri mutlu etmiştir. Belediye olarak restorasyon projelerimiz, müzelerimiz ve sokak sağlıklaştırma çalışmalarımızla bölgemizin turizm potansiyelinin hareketlenmesi noktasında ciddi atımlar atıyoruz. Değerli misafirlerimizi, örf, adet, gelenek ve görenekleriyle Anadolu medeniyetinin bütün güzelliklerini içerisinde barındıran, doğal ve tabiat güzellikleriyle kendisine has bir kültüre sahip Mutlu İnsanların Şehri Yeşilyurt'umuzda, Kadim Çırmıhtı'mız da ağırlamaktan çok büyük onur duymaktayız” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın daveti üzerine Kahve Konağını gezen misafirler ise turizm ve tanıtıma katkı sağlayacak yatırımların Yeşilyurt'ta hizmete sunulmasından memnun kaldıklarını ifade edip, restorasyon ve dönüşüm projelerinden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ı tebrik ederek kutladılar.

Çınar, Malatya kayısısı hediye etti

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, samimi ve güzel bir atmosferde geçen ziyaretin sonunda Milli Savunma eski Bakanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Halis Dalkılıç ve Tolga Ağar'a Malatya Kayısısı hediye etti.