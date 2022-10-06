Anne sütü ile beslenen çocuk daha dirençli oluyor

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yeni doğan yoğun bakım uzmanı Dr. Öğretim üyesi Aslı Melekoğlu, yaptığı açıklamada, “Anne sütü ile beslenmiş bebeklerin astım, alerji ve çocukluk çağı şeker hastalığına karşı daha dirençli oldukları gözleniyor” dedi.

1-7 Ekim Emzirme Haftası etkinlikleri çerçevesinde anne sütünün önemi ve emzirme konusunda bilgi veren, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yeni doğan yoğun bakım uzmanı Dr. Öğretim üyesi Aslı Melekoğlu, anne sütünün ve emzirmenin önemini anlattı. Melekoğlu, doğumdan sonra ilk 1 saatlik emzirmenin önemine vurgu yaptı ve hastanede emzirmeye dair yapılan çalışmalardan bahsetti. Melekoğlu, “ Anne sütü çok faydalı. İçerisinde bir sürü canlı antikorlar var. İlk 1 saatteki emzirme çok önemli. Hastanemizde anneye ve bebeğe eli değen personeller sertifikalarını aldı. Bebeklerle ilgilenen laktasyon polikliniğini kurduk. Özel bebek hemşiresi ekibi de oluşturduk” diye konuştu. Yeni doğan Uzmanı Dr. Ümit Ayşe Tandırcıoğlu da, anne sütüne teşvik etmek için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, anne sütünün antibiyotik görevi gördüğüne işaret etti. Tandırcıoğlu, “Prematüre doğan Bebeğin anneni yüreklendiriyoruz, anne sütünün önemini her fırsatta anlatıyoruz. Yoğun bakımda yatan bebekler annelerinden ayrılmasınlar diye anne otelimiz var. Bu şekilde destek sağlıyoruz. Anne sütünü artırmak için elimizden geleni yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Laktasyon biriminde ebe olarak görev yapan Suna Çalışkan ise verdikleri destek ile annenin psikolojik gelişimine büyük katkılar sağladıklarını belirterek, “Yenidünya düzeniyle birlikte annelere destek vermekteyiz. Emzirme teknikleri, pozisyonları meme reddi, anne sütünün önemi, annenin meme ucu yara ve bakımı, sırt ağrıları vb. konularda destekte bulunuyoruz. Temel amacımız anne sütünün önemine vurgu yapmakla birlikte bilinçsiz bir şekilde mama ve biberon kullanımı varsa bunu azaltarak bırakma yolunda katkılar sunmak ve bebeklerin gelişimine katkı sağlamak” ifadelerini kullandı.