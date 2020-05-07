Anneler Günü nedeniyle mektup yarışması düzenledi

Sosyal medya üzerinden duyuruları yapılan yarışmaya kısa sürede 500'ü aşkın başvuru yapıldı. Jürinin değerlendirmeleri sonucu yarışmada derece yapanlar belirlendi. İki kategoride düzenlenen yarışmanın ilk kategori birincisinin korona virüs dolayısıyla karantinada olan İkranur Taşkaya'ya ait olduğu ortaya çıktı. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmaya 4 günde 522 mektup gönderildi. 5 Mayıs'ta başvuru süresinin dolmasının ardından yarışma jürisi mektupları tek tek değerlendirdi. Yapılan değerlendirmeler sonucu “Anneme Mektup” yarışmasında dereceye giren mektuplar belirlendi. İki kategoride gerçekleştirilen yarışmada mektupları derece alan katılımcılar şöyle:

"15 yaş ve altı kategorisinde İkranur Taşkaya birinci, Utku Arda Özgün ikinci, Azra Güngör üçüncü oldu. 16 yaş ve üzeri kategorisinde Fahri Atılgan birinci, Nesibe Aldemir ikinci, Beyzanur Yalanca üçüncülük elde etti. Her iki kategoride birincilere çeyrek altın, ikincilere Türk Kahvesi Makinesi, üçüncülere de çay makinesi hediye edilecek."