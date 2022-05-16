Anneler için hamle yaptılar

Malatya'da Anneler Günü anısına Satranç Turnuvası düzenlendi.

Malatya Satranç Merkezinde iki gün boyunca gerçekleştirilen Anneler Günü Satranç Turnuvası ilgi gördü. Turnuva açılış töreninde, Malatya satranç hakemlerinden Prof. Dr. Ebru Saliha Büyüktuncel ile Sevda Boztepe konuşma yaptı. 126 sporcunun katıldığı turnuva 4 kategoride oynandı. Dereceye giren sporculara küçük ev aletleri hediye edildi. 10 yaş kategori 1. si Aziz Arda Tahtalı'nın annesi Firdevs Aslı Tahtalı ile 14 yaş kategori 1. si Eymen Akbayır'ın annesi Tuba Akbayır konuşma yaptılar. Anneler yaptıkları konuşmalarda annelere, kendilerine verilen değerin nişanesi olarak satranç turnuvasının düzenlenmesinden duydukları memnuniyeti ifade ettiler.

Ödül töreninde konuşan Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Malatya İl Temsilcisi Cemal Gürsel Toy, "Anneler bir gün değil, hayatları boyunca umudun, şefkatin, merhametin, gücün ve kararlılığın adı oldular. Annelerimize saygımızın, sevgimizin ifadesi olarak düzenlediğimiz Anneler Günü Satranç Turnuvamıza katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyor, tüm annelerimize saygılarımı sunuyorum" dedi.

Çekişmeli geçen turnuva sonunda 8 yaş ve altı 1. Yusuf Selim Çiftçi, 2. Hüseyin Emir Altıner ve 3. Muhammed Berke Açıl, 10 yaş ve altı 1. Aziz Arda Tahtalı, 2. Furkan Kağan Ötegen ve 3. Zerya Gözcü, 14 yaş ve altı 1. Eymen Akbayır, 2. Rohat Gözcü ve 3. Emre Şireli, açık kategoride ise 1. Feyzullah Çitil, 2. Arda Çapraz ve 3. Ağdar Alak oldu.