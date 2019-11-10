Antalya'da Malatya rüzgarı estirdi

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Uluslararası Güzellik Festivaline katılan Malatya Show Time ekibi gösterileriyle büyük beğeni topladı. Festivalde Malatyalı Kuaför Şener Eroğlu'da sunumuyla alkış aldı.

4-8 Kasım tarihleri arasında Antalya'nın Kemer ilçesinde Berberler Kuaförler Güzellik Salonları İşletmecileri Federasyonu tarafından Uluslararası Güzellik Festivali düzenlendi. Festivale Türkiye'yi yurt dışında birçok kez uluslararası yarışmalarda temsil eden Şener Eroğlu'da katıldı. Berberler ve Kuaförler Federasyonu'nun organizasyonda sahne alan Eroğlu, erkek saç kesim teknikleri konusu ile ilgili katılımcılara bilgi paylaşımında bulundu.

Şener Eroğlu, sahne sonrası Federasyon Başkanı Bayram Karakaş tarafından plaket ve madalya ile ödüllendirildi. Ayrıca Malatya Berberler ve Kuaförler Odasının da sahne aldığı festivalde sanatsal gösteride birbirinden farklı saç trendleri ve modelleri ile Malatya Show Time ekibi herkesin beğenisini aldı.

Festival ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Şener Eroğlu, “Bu güzel organizasyonun hazırlanmasına vesile olan federasyon genel başkanımız Bayram Karakaş'a, Federasyon Koordinatörü Mustafa Şahin'e sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Malatya Berberler ve Kuaförler Odası Başkanımız Ramazan Toptas ve yönetim kuruluna Malatya'yı temsilen ekip halinde harika organizasyonda yer alan birbirinden değerli kuaför meslektaşlarıma, her zaman yanımızda olan değerli Özpak Kuaför mobilyaları Ahmet Ateş'e de teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.