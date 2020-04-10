Antrenör ve sporcularından evde kal çağrısı

Budokaido kyokushin ashihara karate antrenörü ve uluslararası hakem Battal Gazi Özçınar ile sporcuları Miraç Sekmen ile Tuğba Deveci, evde kal hareketsiz kalma diye seslendiler.

Malatyalı Antrenörü ve Hakem Battalgazi Özçınar, korona virüs önlemleri nedeniyle evde mecburi kalanlara spor yapmalarını tavsiye etti. Özçınar, “Evde kal ama hareketsiz kalma” diyerek, “Yediden yetmişe herkesin evde yapabileceği egzersizler ile uzun süre evde kalmanın fiziksel rahatsızlıkları giderilmiş olur. Ayrıca evde yapılacak spor, psikolojik rahatlık sağlayacaktır. Ayrıca hareketsiz yaşam vücutta toksinler oluşturur. Yapılacak hareketler ile ve egzersiz ile ter kanalı ile oksitleri atmış olacaklar. Metabolizmaları düzene girecek. Uyku düzeni sağlanmış olacak. Ayrıca, vücudun uzun süre yıpranmış hücreleri uyku ve dinlenme ile tamiri olmuş olacak. Evde kalma ile hem virüsten korunmuş hem de sağlıklı kalmış olacaklar” dedi.