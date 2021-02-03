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Aracın çarptığı kurt yaralandı

Malatya-Kayseri karayolunda bir aracın çarpması sonucu yaralanan kurt, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerince tedavi altına alındı.

Yaralı kurt, tedavisinin ardından yeniden doğaya bırakılacak.


Malatya-Kayseri karayolu Akçadağ ilçesi mevkiinde bir aracın çarpması sonucu yaralanan kurdu kanlar içerisinde gören sürücüler, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralı olarak yol kenarına sığınan kurdu, güvenli bir şekilde alarak Şube Müdürlüğünde yer alan veteriner bakım ünitesine getirdi. Burada tedavi altına alınan kurdun, iyileşmesinin ardından yeniden doğaya bırakılacağı belirtildi.

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