Aracın motoruna sıkışan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Kurtarma anları ise ‘kaputa vur' başlığı ile sosyal medyada gündem oldu.

Malatya'nın Paşaköşkü Mahallesinde bir apartmanın önünde park halindeki aracın motor kısmına giren inatçı yavru kedi, 'kedi sesi' ile sakinleştirildikten sonra itfaiye ekiplerinin zorlu uğraşları sonucu kurtarıldı.

Paşaköşkü Mahallesinde sabah saatlerinde özel bir kurs merkezinin öğrencileri kursa giderken bir aracın kaputunda kedi sesi duydular. Duydukları kedi sesini kurs merkezindeki öğretmenlerine söyleyen öğrenciler, hemen bir kağıda, “Dikkat arabanın ön tarafında motorun içinde kedi var” notunu yazıp, kedinin içinde bulunduğu aracın ön camına astılar. Akşamüstü hala aracın ve kedinin orada olduğunu gören kurs öğretmenleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni itfaiye ekiplerine haber verdiler. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, aracın motor kısmına sıkışan kediyi kurtarmak için emniyet ekiplerinden öncelikle araç sahibini bulmak için destek aldılar. Kısa bir araştırmadan sonra emniyet ekipleri araç sahibine ulaşarak araç sahibinin aracının yanına gelmesini sağladılar. Araç sahibinin de gelmesiyle birlikte kurtarma çalışmalarına başlayan Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, aracın motor bölümünde bulunan kediyi, zorlu uğraşları sonucu kurtardılar. Çevrede kedinin kurtarma operasyonunu izleyen vatandaşlar, itfaiye ekiplerini alkışladı.

Ekipler, soğuk kış günlerinde vatandaşların araçlarını çalıştırmadan önce kaputa vurmalarını ve motor kısmını kontrol etmelerinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Bu arada, kurtarma anları ‘kaputa vur' başlığı ile sosyal medyada gündem oldu.