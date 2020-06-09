İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aracına giren arı yüzünden direksiyon hakimiyetini kaybetti dereye yuvarlandı

Malatya’da sürücüsünün kontrolünde çıkan hafif ticari araç dereye yuvarlandı.

Malatya'da sürücüsünün kontrolünde çıkan hafif ticari araç dereye yuvarlandı.


Kaza, Battalgazi ilçesine bağlı Toygar Mahallesi'nde meydana geldi.


Edinilen bilgilere göre, O.K. (53) idaresindeki seyir halinde olan 41 R 5656 plakalı hafif ticari araç içerisine arının girmesi sonucunda panikleyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yol kenarında bulunan dereye yuvarlandı.


İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği kazada yara almayan sürücü araçtan kendi imkanlarıyla çıkarken, dereye yuvarlanan araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.