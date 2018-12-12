Aranan 2 örgüt üyesi Malatya'da yakalandı

Haklarında FETÖ/PDY ve PKK/KCK terör örgütlerine üye olma suçlarından yakalama kararı bulunan 2 şüpheli, Malatya'da jandarmanın operasyonu ile yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarma, Ankara 18. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında yakalama kararı verilen eski polis memuru B.A.'nın Malatya'nın Hekimhan ilçesine bağlı Girmana Mahallesi'nde olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Hekimhan İlçe jandarma ekipleri tarafından sabah erken saatlerde gerçekleştirilen operasyonda B.A. babasına ait evde yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan M.A.İ. isimli şüpheli de Arguvan ilçesine bağlı Aşağı Sürmeli Mahallesi'nde ikamet ettiği tespit edilen evde yapılan operasyonla gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin ardından Malatya Adliyesine sevk edileceği belirtildi.