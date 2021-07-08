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Aranan şahıs cep telefonu hırsızlığından yakalandı

Eskişehir 8.

Asliye ceza mahkemesi tarafından arandığı anlaşılan şahıs, Malatya'da 2 adet cep telefonu çalınca yakayı ele verdi.


Edinilen bilgiye göre olay, Yeşilyurt İlçesi Yakınca Mahallesi'nde bir markete meydana geldi. Marketten 2 bin 600 TL değerinde iki adet cep telefonu çalınması olayı faili, yapılan kamera çalışması sonucu suça konu 2 adet cep telefonu ile birlikte yakalandı.


Ayrıca şüpheli şahsın Asliye ceza mahkemesi tarafından arandığı anlaşıldı.


Cep telefonlarının sahibine teslim edildiği belirtilirken, tahkikata devam edildiği kaydedildi.

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